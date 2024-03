Nidi d’infanzia, partono le iscrizioni: "Per il part-time 350 euro al mese"

A partire da domani e fino a lunedì 22 aprile, si raccolgono le domande online per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera per l’anno scolastico 2024/2025 (https://portale-terredargine.entranext.it/servizi-scolastici/nuova-richiesta tramite SPID). Chi è già iscritto al nido non deve presentare una nuova domanda, ma chi lo desidera potrà richiedere il trasferimento presso un altro nido per l’anno scolastico 2024/2025. Saranno disponibili anche alcuni posti presso i nidi privati dell’Unione cui potranno accedere dalle graduatorie pubbliche le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro in base all’ordine di graduatoria dato dal punteggio attribuito. Nelle settimane successive le domande presentate saranno ordinate in graduatorie, che verranno poi pubblicate sul sito. Le tariffe massime (stabilite per le famiglie che superano i 35.000 euro di Isee) per la frequenza del nido d’infanzia sono di 430 euro al mese per il tempo normale e di 350 euro per la frequenza part-time. In tutti gli altri casi sarà possibile ottenere un’agevolazione tariffaria presentando l’attestazione Isee agli uffici scuola del proprio Comune, prima dell’inizio della frequenza: le tariffe minime, riservate a chi possiede un Isee inferiore o uguale a 12.000 euro, sono di 75 euro al mese per il nido a tempo normale e di 55 per il part-time.

m.s.c.