Nidi, iscrizioni aperte. Domande solo online

Aperte da ieri, le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno 2025/2026. Potranno fare domanda, fino al prossimo 18 aprile, le famiglie dei bambini nati nel 2023, 2024 e che nasceranno entro il 30 giugno 2025: l’iscrizione dovrà essere online su entranext https:// portalesassuolo.entranext.it/home. Graduatorie provvisorie sul sito del Comune entro il 31 maggio. Si può fare domanda per i comunali (Rodari, Peter Pan) i comunali in appalto (Parco, Sant’Agostino, San Carlo)e i privati convenzionati, Babygiò, Cipì, Gesù Bambino, I Folletti, Il Girotondo, Il Sole e la Luna, San Giuseppe.