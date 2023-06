"Nidi, non svendete i lavoratori" Cartelli e abiti neri in segno di lutto

E’ muro contro muro nell’Area nord tra sindacato Cgil e amministrazioni comunali riguardo alla esternalizzazione di alcune strutture, il nido "Le Farfalle" di San Prospero e lo Spazio Bimbi "Hakuna Matata" di San Felice, che da domani non rientrano più nel perimetro di Asp. Ieri uno sciopero promosso da Fp Cgil ha portato in corteo (nella foto) per San Prospero alcune decine di educatrici vestite di nero (a lutto) e diversi genitori al canto riadattato di un noto motivo dei "Ricchi e Poveri" che diceva "Che confusione, sarà perché appaltiamo, la delusione che cresce piano piano… hanno deciso ma non ci arrendiamo". In queste parole riassunta una vertenza che si trascina da oltre un anno e che vede il futuro segnato per circa una trentina di educatrici che, nella migliore delle ipotesi, si troveranno con stipendio ridotto, se riassunte dai nuovi gestori. Asp si è impegnata ad assumerne 9 con contratto a tempo indeterminato. "Non fiori ma opere di persuasione, fermate la svendita dei lavoratori" si leggeva sui cartelli. "Il mio posto di lavoro – dice Mariangela Gemma, da 23 anni a ’Le Farfalle’ ed una delle due sole figure stabilizzate – nessuno me lo toglie. Io sarò trasferita da qualche altra parte", ma sono a rischio tanti altri posti di lavoro, "poiché veniamo immediatamente esternalizzati ad una cooperativa a partire già dalla gestione del centro estivo che parte il 26 giugno ed è affidato a La Lumaca. Chi ci sarà a settembre a gestire il nido invece non si sa". Infatti, "non è ancora stato emesso il bando per la scelta del gestore" fa sapere il sindaco di San Prospero Sauro Borghi sceso ad incontrare i manifestanti che si sono poi trasferiti a San Felice, dove hanno effettuato un presidio davanti al Comune. Da parte sua Ucman in una nota garantisce "l’alta qualità del servizio" e ricorda che "il nuovo polo per l’infanzia 03 anni prevede che Asp sia l’unico gestore garantendo uniformità nel coordinamento pedagogico anche applicando tre differenti modalità: gestirà direttamente il nido ’Arcobaleno’ di Concordia, il nido e la sezione ’Primavera’ di San Felice e il nido ’Panda’ di Medolla; indirettamente il Micronido ’Arcobaleno’ di Camposanto, attraverso la concessione alla Cooperativa Gulliver; darà in appalto il nido ’Le Farfalle’ di San Prospero e lo Spazio Bimbi ’Hakuna Matata’ di San Felice". Per San Felice si parla di una scelta obbligata per la "ridotta capacità assunzionale". Alberto Greco