Nidi Ucman esternalizzati Lettera dei genitori: "Scelta sbagliata"

Non è certo passata inosservata la decisione del Consiglio di Ucman circa la privatizzazione di alcuni nidi dell’Area Nord: a mobilitarsi, in primis, i sindacati (annunciato uno sciopero giovedì 22 giugno per l’intera giornata). Ora arriva anche il sostegno pubblico delle famiglie. Con una lettera firmata, alcuni genitori del nido di San Felice Hakuna Matata (una delle strutture interessate dall’esternalizzazione) spiegano "le nostre perplessità (inascoltate)": "La scelta di esternalizzare il servizio Hakuna Matata, resa ufficiale a fine anno scolastico, non rispetta a nostro avviso alcuni principi e diritti". Per i genitori firmatari, la risoluzione assunta da Ucman sarebbe lesiva nei confronti di tate e maestre, tante delle quali verserebbero in una "condizione di precarietà cronica".

"Nel campo dell’educazione, le persone non sono così facilmente sostituibili", si legge a tal proposito nella lettera, "in più, l’appalto alle cooperative sconfessa la natura pubblica dell’istruzione. I bambini hanno diritto alla regolarità ed alla continuità affettiva, emotiva ed educativa".

Marcello Benassi