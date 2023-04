Nidi, via alle iscrizioni: 120 posti Sconto per i pagamenti ’automatici’

Aprono, da martedì e fino al prossimo 2 maggio, le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Sassuolo per il 20232024 e scattano i termini anche per presentare domanda di ammissione per il Centro Bambini e Famiglie ’La Trottola’. Circa 120, spiega l’assessore all’istruzione Alessandra Borghi, le nuove iscrizioni (fino a 3 anni) che potranno essere accolte dalle strutture comunali e convenzionate. "Tutti i genitori interessati possono presentare le domande on-line sul portale dedicato o – aggiunge Borghi – ritirando il modulo cartaceo presso l’Ufficio. Per chi attiverà il pagamento con addebito bancario o postale è previsto in automatico uno sconto del 10% sulla spesa delle rette". Quanto alle strutture comunali, si parla delle due sezioni del nido Parco (una in via Madre Teresa, un’altra a Mezzavia), del nido San Carlo, del Sant’Agostino cui si aggiungono cinque strutture private convenzionate, ovvero Babygiò, Cipì, I Folletti, Il Girotondo e Il Sole e la Luna. "Si prevede comunque un ampliamento di ulteriori posti in convenzione presso i nuovi servizi di prossima attivazione: i nidi saranno aperti dal primo settembre 2023 al 28 giugno 2024".