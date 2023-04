Nido, il girotondo con gli anziani della Cra Doni e disegni per ’ringiovanire’ la memoria

Passato e futuro che si incontrano, gli anelli di una catena generazionale che si incastrano in un inedito circuito virtuoso di vite, ricordi e speranze: accade a Castelfranco Emilia, dove gli ospiti della casa di riposo per anziani Delia Repetto hanno avuto la possibilità di trascorrere alcune ore con i piccoli alunni dei nidi Girandola e Arcobaleno. Un connubio appunto inusuale, ma foriero di stimoli nuovi per entrambe le parti interessate.

Da un lato, i piccolissimi che si affacciano alla vita, dall’altro gli anziani testimoni di innumerevoli esperienze: un incontro positivo, in cui i canali di contatto sono stati assicurati dallo scambio di alcuni doni prodotti dai bimbi e poi devoluti agli ospiti "over". "Questo progetto intergenerazionale è stato ideato dall’équipe professionale della nostra struttura", spiega Paola Covili, direttrice della Cra, "con il fine di sollecitare il benessere psico-emozionale, l’autostima e la creatività dei nostri utenti. L’impatto emotivo è stato estremamente positivo, con un miglioramento notevole del tono dell’umore, nonché della memoria". Un effetto importante, dunque, che ha consolidato una relazione affettiva fra generazioni diametralmente distanti. "I nostri ospiti si sono sentiti utili", prosegue Paola Covili, "dato che hanno potuto trasmettere conoscenze ed esperienze. Hanno anche colorato un libro, donato poi ai loro nuovi, giovanissimi amici".

"Per noi, è fondamentale il concetto di comunità educante", dichiara l’assessore ai Servizi Educativi Rita Barbieri, "quindi abbiamo immediatamente appoggiato il progetto. Spesso, le case di riposo sono viste come luoghi di emarginazione: in questo modo, abbiamo invece riportato al centro la vita e la vitalità". L’assessore ha poi illustrato l’importanza dell’iniziativa per i più piccoli: "I bimbi hanno incontrato persone che potrebbero essere i loro nonni, se non addirittura bisnonni. E’ fondamentale che, fin dalla più tenera età, imparino il rispetto delle differenze, anche anagrafiche". Eguali parole di soddisfazione sono state pronunciate dal sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, che ha sottolineato l’aspetto umano di un servizio assistenziale imprescindibile. "Queste attività sprigionano energie positive", chiosa il primo cittadino, "che creano benessere a catena. Ci farà sicuramente piacere riproporre iniziative simili".

Marcello Benassi