Nido, rette ridotte e più posti: "Un aiuto per tutte le famiglie"

Anche per l’anno educativo 2025/2026 il Comune di Sassuolo ha aderito alla misura regionale per l’ampliamento dell’offerta e per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie.

La misura regionale, finanziata con risorse del FSE+ (Programma Europeo Fondo Sociale Europeo Plus) consentirà l’ampliamento dell’offerta e la riduzione delle rette a carico delle famiglie di tutto il sistema integrato, pubblico e privato convenzionato, dei servizi 0-3 anni, aumentando i posti di nido pubblici per le famiglie con un ISEE inferiore a 40mila euro e riducendo, al contempo, le rette a tutte le famiglie dei bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali a gestione diretta, in appalto e privati convenzionati con il Comune aventi sede nel territorio comunale, in possesso di dichiarazione ISEE non superiore a 26mila euro.

"In particolare - commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni - è stato possibile consolidare, per l’anno educativo 2025/2026, i posti attivati nell’anno precedente ed ampliare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia per 17 posti aggiuntivi rispetto al numero di posti garantiti nell’ambito dell’offerta educativa pubblica. Prosegue il nostro lavoro nel consolidare un importante obiettivo di mandato, che è quello di garantire, a tutti coloro che lo richiederanno, di iscrivere i propri bambini al nido. I posti disponibili – aggiunge l’assessore - diventano infatti 17 in più. Investiamo nel sostegno alle famiglie, e ai genitori, che potranno trovare nei servizi educativi un indispensabile alleato per svolgere il delicato, ma entusiasmante, compito dell’educare".

s.f.