"Nido San Carlo, così ampliamo l’offerta"

È operativa la nuova sezione del Nido San Carlo, con l’obiettivo di garantire ulteriori quindici posti in più presso la struttura di via San Marco, in zona Braida. La Giunta ne aveva annunciato a settembre l’apertura, che si sarebbe aggiunta a quelle già operative da novembre, presso la scuola parificata San Giuseppe e la seconda presso la scuola d’infanzia Gesù Bambino.

"Come promesso – specifica l’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi – la nuova sezione del San Carlo è regolarmente funzionante e i posti che abbiamo aggiunto sono stati immediatamente occupati nel rigoroso rispetto della graduatoria. Siamo così riusciti a rispondere positivamente alle richieste di ulteriori nuove giovani famiglie – aggiunge l’assessore – con un’ottima offerta educativa: la nuova sezione è stata ricavata in apposito e adeguato spazio all’interno del nido e fruisce di tutte funzionalità già attive". L’ampliamento è stato possibile grazie alle opportunità offerte dalla Regione "che – spiega Borghi - abbiamo intercettato e ci hanno permesso di aumentare ulteriormente i posti per rispondere positivamente a uno degli obiettivi più richiesti dalle famiglie e considerati prioritari da questa Amministrazione". Negli ultimi anni la domanda di iscrizione ai nidi sta costantemente aumentando, "ed è necessario porre in essere azioni mirate e sia nel 2022/ 2023 che nel 2023/24 abbiamo incrementato il numero dei posti a disposizione".

Il Comune, infatti, aveva a suo tempo aderito a due misure regionali, che attraverso importanti risorse del Fondo Sociale Europeo consentono l’ampliamento dell’offerta e la riduzione delle rette a carico delle famiglie di tutto il sistema integrato, pubblico e privato convenzionato, dei servizi 0-3 anni. Nell’anno educativo 2023/2024 i posti di nido sono quindi ulteriormente saliti fino a 254, 150 dei quali presso i nidi comunali e 104 presso i nidi privati convenzionati. "L’adesione ad un’altra misura regionale ci permette invece la riduzione delle rette per i bambini che fruiscono del servizio di nido e le risorse ottenute ci permettono di coprire 26 posti di nido, ma – conclude Borghi – il Comune da parte sua garantirà la riduzione delle rette a tutte le famiglie dei bambini residenti a Sassuolo e iscritti ai nidi di infanzia se in possesso di dichiarazione Isee non superiore a 26mila euro".

Stefano Fogliani