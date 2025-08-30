"Niente bilanci, poca trasparenza. Comune di Medolla come Amo"

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna – ha acceso i riflettori sul Comune di Medolla. Nel mirino dei magistrati contabili, soprattutto, il tema della trasparenza. Lo rivela il vicecoordinatore di Forza Italia Antonio Platis: "Dal sito istituzionale del Comune, risultano assenti i bilanci consuntivi 2023 e 2024 e i bilanci preventivi 2024-2026 e 2025-2027. Una violazione grave, visto che la legge impone la pubblicazione entro trenta giorni dall’approvazione, per garantire il controllo dei cittadini".

Una fotografia, secondo Platis, "che ricorda da vicino le ombre che da tempo denuncio su Amo S.p.A.: dal bilancio 2024 mancante, agli incarichi legali senza chiarezza, fino all’assenza di verifiche sulle incompatibilità del presidente Bosi e alla mancata pubblicazione delle consulenze esterne".

E non finisce qui: "Amo, pur aderendo ad Avviso Pubblico – l’associazione che predica legalità e trasparenza – nel 2025 ha affidato il 100% degli incarichi in maniera diretta, senza alcuna gara. Non solo: ha nominato un direttore generale pro tempore senza alcuna selezione pubblica, ignorando persino l’esistenza di una graduatoria valida per lo stesso profilo. La domanda è inevitabile: Avviso Pubblico, di cui Bosi è vicepresidente nazionale, che ne pensa?"

L’esponente azzurro ricorda come, nel caso di Medolla, la Corte dei Conti non si sia limitata a deprecare la condotta ma ha inoltrato all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per i profili di competenza, inerenti all’accertata mancata pubblicazione, sul sito dell’Ente, dei bilanci preventivi. "Il messaggio della Corte dei conti è chiaro: senza trasparenza e senza conti pubblici in ordine, non c’è fiducia e non c’è buona amministrazione. Un principio che vale per Medolla, per Amo e per ogni ente del nostro territorio".