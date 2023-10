"Niente di nuovo, c’è l’incapacità di cambiare passo"

Per Barbara Moretti del M5s il Dup "ricalca documenti del passato, trascinandosi criticità e incapacità di cambiare il passo. C’è poca attenzione alle giovani generazioni sotto diversi punti di vista: il contrasto alla denatalità, la sicurezza abitativa, il sostegno alla nuova imprenditoria, la lotta alle diseguaglianze sociali, il potenziamento del trasporto pubblico locale". Secondo Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) è necessario provare a dare "un contributo al calo demografico che da anni colpisce Modena e all’invecchiamento della popolazione ma il Comune sembra non volerlo fare attuando politiche miopi".

Per Lega Modena, Giovanni Bertoldi ha rilevato come attraverso il Dup si evidenzino le criticità di Modena, "una città che appare sempre meno attrattiva e dove cresce l’insicurezza".

Per Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia "l’amministrazione comunale conclude il mandato scalando le marce dell’azione e della strategia politica. Nel Dup c’è ben poco per non dire nulla di ciò di cui la città avrebbe bisogno".