Niente ergastolo per il doppio femminicidio: “Impatto devastante per le vittime di violenza” I centri che supportano le donne in Emilia Romagna insorgono dopo la sentenza choc che ha condannato a ‘soli’ 30 anni Salvatore Montefusco, che uccise la moglie e la figliastra, “per motivi umanamente comprensibili”, secondo la motivazione dei giudici