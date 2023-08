Niente mercato a Ferragosto

A Ferragosto non si svolgerà il solito mercato sassolese del martedì. A rispondere alle perplessità degli ambulanti e di quegli esercenti che il 15 agosto saranno comunque operativi è l’assessore al commercio Massimo Malagoli: "E’ un regolamento comunale redatto più di dieci anni fa – spiega –. Ci sono alcune festività che possono essere recuperate, tra queste non rientra Ferragosto. Gli ambulanti avrebbero potuto richiedere un mercato straordinario, che è comunque una cosa diversa, ma ormai è tardi. Capisco gli esercenti, gli ambulanti e pure i cittadini che resteranno in città e mi dispiace ma purtroppo la Giunta non può fare niente, è così da normativa". Secondo la normativa comunale, l’1 gennaio, il 15 agosto, il 25 e 26 dicembre, sono "giorni nei quali, per motivi di interesse pubblico, non viene concesso il suolo pubblico". Il sindaco avrebbe potuto autorizzare lo svolgimento del mercato nella predetta giornata solo nel caso in cui due terzi degli operatori avesse chiesto con un anticipo di almeno trenta giorni il suo svolgimento.