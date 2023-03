"Niente panico, c’è tempo Chi ha ristrutturato è ok"

La direttiva votata martedì dal Parlamento Europeo si abbatterà inevitabilmente anche sulle scelte immobiliari di chi decide di acquistare una casa.

Lo sanno bene gli immobiliaristi che naturalmente stanno ’alla finestra’ e seguono passo passo tutte le decisioni per capire come muoversi e come seguire e consigliare nel migliore dei modi i clienti.

"La prima cosa che voglio dire è: niente panico – afferma Raffaele Vosino, presidente Fimaa Confcommercio – La normativa che ha ricevuto l’ok ora dovrà essere ’declinata’ dai governi e adattata alle situazioni di ogni Paese. Il nostro, come è noto, ha un numero molto alto di edifici in classe G (quasi il 70% del patromonio immobiliare) e imporre ristrutturazioni di massa è inverosimile".

Intanto cominciamo a tranquillizzare chi ha un appartamento ristrutturato di recente ma in un palazzo ’datato’ (anni ’60 e ’70):

se sono stati realizzati alcuni lavori interni importanti come infissi, pompe di calore e cappotti, allora l’alloggio probabilmente è già in una classe superiore rispetto a quella del palazzo. Perché fa fede l’appartamento, non il contesto.

Ma il rischio ora è comunque quello di non riuscire a vendere gli appartamenti da ristrutturare in palazzi vecchi: prima del 2020 tutti li cercavano, ora con il rincaro dei materiali, la difficoltà a trovare imprese e l’incertezza generale, non è più così. "Chiaramente – dice Vosino – con i rincari ai quali assistiamo (materie prime ed energia) i clienti si orientano di più verso immobili già ristrutturati che possano garantire bollette non troppo alte e nessun rischio legato alle ristrutturazioni. Ma questo tipo di casa ha ancora il suo mercato perché costa meno rispetto alla classica ’classe A’. Non dimentichiamo che anche i palazzi in costruzione rappresentato ora come ora un’incognita per i tempi e i possibili ritocchi ai capitolati di spesa, non certo per colpa dei costruttori, ma del mercato stesso".

Insomma, già è difficile trovare un tetto sulla testa a prezzi abborabili e ora ci si mette anche l’Europa con l’obbligo del green che come principio è giustissimo, ma in pratica costringe le famiglie ad esborsi esorbitanti.

"Il tempo sia per ritoccare la normativa (da parte dei politici) che per organizzarsi (da parte delle famiglie) c’è – conclude Vosino – Staremo a vedere anche se verranno concessi degli incentivi o delle agevolazioni. Ma in ogni caso: niente panico".