Niente primarie, parla Sarracino: "Il percorso era già tracciato"

Si autosospende dalla Direzione Provinciale e dalla Segreteria Pd di Formigine, l’attuale vicesindaco Simona Sarracino. Questa la prima conseguenza delle decisioni dell’assemblea pd, che ha dato il via libera unanime alla candidatura a Sindaco dell’attuale presidente del consiglio comunale Elisa Parenti. Sarracino non ha partecipato alla riunione "per permettere a tutta l’Assemblea – ha scritto in una lettera aperta al PD - di esprimersi con totale libertà e consentire ad ognuno di poter compiere la scelta più democratica". E nel prendere atto del responso dell’assemblea trae le conseguenze del caso. "Ho affrontato con serenità, e con il senno di poi un po’ ingenuamente, il percorso che il Pd mi ha chiesto di portare avanti fin dai mesi scorsi. Mi sono accorta, passo dopo passo, che tutto era tracciato, indirizzato. Il percorso era obbligato". E, aggiunge Sarracino, non prevedeva quelle primarie che, aggiunge "possono essere messe in campo per promuovere una vera partecipazione, coinvolgere nuove energie, dare dignità a due candidate che hanno messo a disposizione le loro persone per questa fondamentale sfida per la nostra comunità. Questo per me è il modo per essere Partito Democratico, di nome e di fatto".

Niente primarie, invece, "perché il percorso intrapreso non le prevedeva: per questa rigidità e questo divario tra la mia idea di aprirsi alla comunità e la visione di quello che ho sempre considerato il mio partito mi riservo un momento di riflessione rispetto alla mia presenza e disponibilità nel ruolo di membro della Direzione provinciale e della segreteria comunale del Pd".