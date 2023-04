Nigro e le cose da vivere Muniz e il ritorno di fiamma

Incontri, emozioni, attimi indimenticabili, piccole manie. Quali sono "le cose per le quali vale la pena vivere"? Se lo chiede – e ce lo chiede – Filippo Nigro (nella foto) in "Every brilliant thing", lo spettacolo che giovedì 6 aprile chiuderà la stagione del teatro Mac Mazzieri di Pavullo. Il celebre attore (protagonista di vari film di Ferzan Ozpetek ma anche della serie tv "Suburra) interpreta la versione italiana dell’opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan che arriva a trattare anche temi delicati, coinvolgendo il pubblico. La depressione è il male oscuro che rende impossibile affrontare la vita: eppure in questo racconto di autofiction, che abbraccia tutte le età, dall’infanzia alla maturità, enumera un milione di valide ragioni per cui è possibile comunque amare la vita.

Domani e mercoledì 5 al teatro Michelangelo di Modena, arriva Sergio Muniz con "Cuori scatenati" di Diego Ruiz, pure in scena insieme a Francesca Nunzi e Maria Lauria. Al quarto anno di repliche, l’esilarante commedia racconta le strade imprevedibili che possono prendere i rapporti di coppia... Tra Diego e Francesca si riaccende il fuoco della passione, ma a spegnere l’incendio ci si mette uno come Sergio e allora la situazione diventa incontrollabile. Gli amori che sembrano finiti forse non finiscono mai.

