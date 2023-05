’Nina’ in fuga da un amore tradito L’araba fenice di Patrizia Bartoli

Per l’editore di Chieti ‘Tabula Fati’ è appena uscito il nuovo romanzo di Patrizia Bartoli, sassolese d’adozione che nel 2015 si è aggiudicata il premio Joyce Lussu della città di Offida. Si intitola ’Nina’ ed è il racconto di una giovane donna scappata dalla Polonia per approdare prima a Lucca e poi in Garfagnana. In fuga da un amore tradito, ferita ma determinata a iniziare una nuova vita, Nina dovrà affrontare l’ostilità di un ‘mondo piccolo’ che la tratta con diffidenza e durezza. Lei è una ‘straniera’ e sente tutto il fardello di questa condizione. Non cerca la felicità, vuole solo essere lasciata in pace per avere il tempo di curare le ferite che ha subito. Tenta di tenere lontani gli uomini, affascinati dalla sua bellezza e da un’apparente fragilità. E, nel mentre, si porta dentro il dolore nascosto che l’ha costretta a partire. Nina dovrà fare i conti con la propria esistenza ma anche con le vite degli ‘altri’, che nel bene e nel male, hanno unito il loro destino al suo. Finché un nuovo amore germoglierà. E proprio grazie a questo legame, la giovane donna si renderà conto che tutti nascondono segreti. Potrà questa consapevolezza riportarla a una vita piena? Bartoli, originaria di Fornaci di Barga, torna dopo ‘Cuori imperfetti’ (2019) con una storia toccante e attuale. La presentazione in anteprima del romanzo, che sarà portato al Salone del Libro di Torino, è in programma alla sala Biasin di Sassuolo mercoledì, il 10 maggio. Dalla penna di Patrizia Bartoli esce una figura femminile finemente cesellata, capace di rinascere dalle sue ceneri come la fenice. Un romanzo dedicato a tutte le donne, in particolare alla memoria dell’amica Paola, scomparsa nel 2021. Torna infatti, anche in questo lavoro, la tensione a narrare storie sulla condizione femminile, come l’autrice ha sempre fatto. Con un messaggio importante. La felicità germoglia anche per chi perde la speranza, "perché forte come la morte è l’amore" dice il Cantico dei Cantici. E Bartoli lo sa. Questa rubrica è realizzata grazie alla disponibilità e ai suggerimenti della Libreria Incontri di Sassuolo. Per segnalare pubblicazioni di autori locali, scrivere alla mail [email protected]

Matteo Giannacco