"No a strumentalizzazioni vigliacche"

"A Vignola una donna è stata aggredita e ha subito violenza sessuale. Il nostro primo pensiero deve andare a lei, alla sua sofferenza, all’atroce violenza subita, alla libertà e alla dignità che le sono state brutalmente strappate", osserva il consigliere regionale del Pd Luca Sabattini. "Ogni parola pubblica dovrebbe partire da qui: dall’ascolto, dal rispetto, dal silenzio necessario per non sovrapporre altro dolore al trauma". E invece – continua il consigliere regionale – come se non bastasse, c’è chi strumentalizza questa tragedia per fare propaganda politica. Si urlano slogan, si attacca la sindaca, si riversa odio sugli stranieri. È meschino, crudele, disumano. Parlare di ‘clandestini’ di fronte a uno stupro è un modo vigliacco per evitare le vere domande: come fermiamo la violenza sulle donne? Come costruiamo comunità più sicure, più solidali, più giuste?".

La verità "è che da anni i territori sono lasciati soli. Negli ultimi tre anni la destra è stata al governo: ha tagliato risorse, ha cancellato politiche educative e di mediazione culturale, ha svuotato i fondi per i Comuni, ha speso milioni in operazioni di facciata come i CPR in Albania. Massima solidarietà alla vittima, alla comunità di Vignola, alla sindaca Emilia Muratori. Chi usa il dolore di una donna per farsi campagna elettorale non combatte la violenza: la sfrutta. Ma la sicurezza vera nasce da una politica seria, che previene, educa, include. Ed è su questo che dobbiamo lavorare, insieme".