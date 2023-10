"No ai pedaggi . Ridurre il traffico sulla via Emiia"

Nell’ordine del giorno di Europa Verde-Verdi, Sinistra per Modena, Movimento 5 stelle sulla Bretella di cui parliamo di fianco si legge anche che "l’attuale progetto approvato, che tra l’altro contiene anche elementi, quali i caselli di pedaggio, che sono tecnicamente incongrui con gli obiettivi trasportistici e contraddicono anche la sua funzione, sia insostenibile e non porti alcun beneficio al territorio, al contrario, non concorre a sottrarre traffico alla via Emilia oggi gravata da carichi significativi che devono essere spostati con un riordino del sistema viario locale e provinciale".

Inoltre si ritiene "necessario modificare profondamente il progetto esecutivo della ’Bretellina’ di collegamento tra la tangenziale di Modena e la Campogalliano-Sassuolo per consentire l’ampliamento dello scalo merci di Cittanova-Marzaglia e la realizzazione di un vero polo logistico intermodale ferro- gomma per le merci prodotte nei distretti industriali di Modena e Reggio Emilia". Si propone infine l’eliminazione dei i caselli e il relativo pedaggio sulla ’Bretellina’ che rappresenterebbe un costo aggiuntivo per l’accesso allo scalo merci e limiterebbe l’alleggerimento della Via Emilia Ovest nel tratto tra Cittanova e Rubiera, oggi troppo trafficato". Mentre diventa " urgente realizzare il collegamento ferroviario Cittanova - Dinazzano, previsto nel PRIT 2020 della Regione, e di cui è in corso lo studio di fattibilità, indifferibile e indispensabile per superare il congestionamento del traffico merci su ferrovia".