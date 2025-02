No al fondo di solidarietà: "Chiesto aiuto al Ministro"

"Finalmente – dice Maurizio Cadegiani ex sindaco di Montecreto dov’è capogruppo di minoranza – qualche Sindaco locale si accorge delle iniquità perpetrate da anni sul fondo di Solidarietà" riferendosi all’appello recentemente lanciato dal sindaco di Fiumalbo. "Tengo a precisare che già nella campagna eletto delle Regionali 2024 – prosegue Cadegiani – questo argomento fu messo in evidenza dal sottoscritto senza che nessun sindaco, né tanto meno altri candidati, abbiano preso parte alla problematica che purtroppo affligge la stragrande maggioranza dei comuni montani dell’Appennino Modenese. Per fare qualche esempio oltre i 687mila euro ceduti al Fondo dal Comune di Fiumalbo, abbiamo i 279mila di Montecreto, il milione e 77mila di Sestola, i 639mila di Pievepelago o i 355mila di Lama Mocogno.

Visto che più o meno tutti i Comuni Montani del Modenese lasciano nel fondo ingenti cifre. Ciò che stride è che coloro che traggono vantaggio dai risarcimenti del fondo risultano essere Comuni ben più ’ricchi’ di quelli Montani, come ad esempio Sassuolo che attinge dal fondo somme di oltre 2 milioni 300mila, Vignola, Modena, Rimini.

Per questo motivo – prosegue Cadegiani – visti anche i ritocchi al ribasso che si prospettano nel 2025 dove tutti i Comuni Montani vedranno un maggiore prelievo, la minoranza di Montecreto ’Fiducia in Comune’ ha redatto una relazione coadiuvata dai dati di alcuni nostri Comuni montani, attenzionandola al ministro Calderoli, proprio per innestare ragionamenti su quanto accade nei nostri enti. Il documento, grazie alla disponibilità del senatore Corti, è stato illustrato ai dirigenti dell’Ufficio Legislativo del Dipartimento Affari Regionali dello stesso Ministro. Contiene anche la proposta dell’inserimento di un taglio del 30% a quanto dovuto al fondo da parte dei Comuni montani. E un auspicato intervento sulla formazione delle tariffe di smaltimento rifiuti".

