"No alla città ai 30 all’ora come a Bologna"

Stando alle premesse, non mancherà il dibattito, domani in consiglio comunale a Formigine, dove la ‘scaletta’ dei lavori prevede, tra l’altro, la discussione di una mozione, a firma di Giulia Santunione (PD) e Luca Pinelli di Formigine Città in movimento, avente ad oggetto ‘l’estensione del limite dei 30km/h su strade rurali’. Il tema dei ‘30’, complice le vicende bolognesi, è tanto ‘caldo’ quanto sensibile, come noto, ed accende la polemica con il dovuto anticipo rispetto alla discussione consiliare. Un dibattito che si è arricchito in queste ore della nuova direttiva governativa che prevederà il limite dei 30 soltanto vicino a scuole o aree dove ci siano particolari requisiti di pericolosità. Intanto Davide Romani della Lega attacca: "A fronte della tempistica e delle modalità con cui arriva la proposta di estensione dei 30km/h su strade rurali non possiamo far altro che constatare come il Partito Democratico intenda correre a sostegno del sindaco di Bologna". Romani definisce la proposta di Pinelli e Santunione "unicamente ideologica, malamente mascherata da promozione del turismo lento: replica invece perfettamente la misura bolognese". Romani incalza: "Ci si nasconde dietro il green quando le auto procedendo a basso regime consumano di più e inquinano di più, e ci si nasconde dietro la sicurezza quando le ause degli incidenti sono altre". Arriva la replica dell’Amministrazione con l’assessore al turismo Corrado Bizzini: "Non si tratta né di ideologia né di ampliamento delle zone 30, ma di rendere più fruibili i percorsi ciclabili già presenti nei parchi rurali del territorio, e di promuovere il settore turistico-ricettivo dal momento che alcune di queste strade rurali sono recentemente diventate parte della Via Romea Germanica Imperiale, percorso che rientra nella rete dei Cammini in vista del prossimo Giubileo. La proposta – conclude – riguarda solo l’estensione dei 30 km/h nei parchi rurali a tutto l’anno, non solo da aprile a ottobre, nei sabati e festivi come ora. Il tutto, accompagnato da segnaletica".