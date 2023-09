"No alla maxi discarica, fermate i lavori"

Nuova mobilitazione dell’osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ davanti alla discarica di Finale Emilia, in quella che è stata definita ‘una giornata del dissenso’ per chiedere il sequestro dell’impianto, invitando anche il sindaco a muoversi in tal senso. Circa 160 persone, ieri, fin dalle prime ore della giornata, si sono recate davanti all’impianto insieme agli esponenti dell’Osservatorio, in una lunga staffetta per dire ancora una volta ‘no’ alla maxi discarica che la Regione vuole costruire a Finale Emilia. "Abbiamo deciso di organizzare questa ‘giornata del dissenso’ perché mercoledì in Tribunale a Modena è prevista l’udienza preliminare, incentrata sull’analisi dell’ammissione delle prove, del processo che vede sul banco degli imputati Arpae e alcuni dirigenti – spiega Maurizio Poletti, portavoce dell’Osservatorio –. Le responsabilità contestate sono gravissime, vanno dalle violazioni ambientali a quelle amministrative. Chiediamo che la discarica venga nuovamente sequestrata perché c’è un processo in corso e finché non viene emessa una sentenza il cantiere non può andare avanti. In un territorio già pesantemente inquinato, si vuole realizzare un mega impianto per accogliere 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti, uno dei più grandi del Nord Italia. Senza parlare dei camion che transiterebbero per trasportarli. Dopo Feronia 0 e Feronia 1, l’area doveva essere bonificata, invece vogliono costruire un’altra discarica, la terza sul nostro territorio. Se questo accadesse, tutte e tre insieme arriverebbero a coprire una superficie perimetrale di 20 ettari, pari a 30 campi da calcio. Non possiamo permettere questo ulteriore assedio al nostro territorio. Il sindaco in quanto primo responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini, deve attivarsi perché l’impianto venga immediatamente sequestrato". Intanto, mercoledì alle 9, davanti al Tribunale di Modena, l’Osservatorio organizzerà una mobilitazione, alla quale sono invitati a partecipare i cittadini, per chiedere nuovamente il sequestro della discarica.

Angiolina Gozzi