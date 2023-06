"No alla nuova sede più piccola"

La sede della questura sta per trasferirisi? Un’ipotesi che non piace al sindacato di polizia Siulp: "Apprendiamo, con non poco stupore, che il progetto di trasferire la sede della Questura nell’ottocentesca e fatiscente ex Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano, starebbe procedendo nonostante i non pochi e gravi problemi che ciò comporterebbe. Principalmente dovuti innanzitutto al completo stato di abbandono di quei fabbricati dal 2012, la cui ristrutturazione comporterebbe la spesa di milioni di euro (di soldi pubblici) per renderli sicuri ed utilizzabili da una struttura complessa e dinamica come quella della Polizia di Stato. Nonostante sia noto che si spende meno e meglio a costruire ex novo, piuttosto che a ristrutturare edifici vecchi e cadenti. Gravi problemi dovuti alla carenza di spazio: l’attuale sede è appena sufficiente per garantire luoghi di lavoro idonei, salubri e sicuri per tutti i poliziotti ed impiegati, mentre i metri quadri della sede proposta sarebbero addirittura inferiori a quelli attuali. Pare che da tale trasloco sarebbe interessata anche la Sezione Polizia Stradale di Via Giardini. stiamo valutando di chiedere un incontro al Prefetto ed al Questore per capire i tempi del progetto, i suoi costi e soprattutto se tutto ciò non rischi di porre in pericolo l’elevazione di fascia della Questura"