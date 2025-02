"No alla riforma, tuteliamo l’indipendenza della magistratura"

Astensione unanime ieri dei magistrati modenesi per dire ’no’ alla riforma costituzionale della separazione delle carriere. "Siamo qui a difesa della Costituzione e diciamo no al controllo del potere politico sulla magistratura", era lo ‘slogan’ della giornata di sciopero indetto a livello nazionale. A spiegarne le ragioni, Carmela Sabatelli, sostituto procuratore e segretaria della sottosezione modenese Anm. "Tutti i sostituti procuratori, così come il procuratore capo, hanno aderito allo sciopero ma siamo tutti presenti in ufficio: non vi è alcun tornaconto personale ma è una questione di diritto, di principi. A chi giova una giustizia meno giusta? – ha sottolineato –. Se la riforma passerà, la conseguenza negativa sarà per tutti i cittadini. Separare le carriere, requirente e giudicante, vuol dire mettere a rischio l’indipendenza della magistratura. Oggi il pm e il giudice appartengono al medesimo potere giudiziario, indipendente e indipendenti da altri poteri dello Stato e condividono una cosa fondamentale, la formazione professionale, la cultura della ricerca della verità. Il pm non cerca la condanna, raccoglie gli elementi a favore e contro l’indagato in indagini così come durante il processo. Al termine del procedimento, se le prove non hanno raggiunto una sufficienza tale da chiedere una condanna, chiede l’assoluzione. Non vi è mai stato appiattimento della decisione del giudice su quella del pm che tante volte chiede la condanna ma, magari, il giudice assolve o viceversa – spiega ancora Sabatelli –. In questo modo non si possono avere contaminazioni, pressioni. Con la separazione delle carriere il pm diventerà invece una sorta di avvocato dell’accusa, raccoglierà le prove contro l’indagato e non più quelle a favore e risponderà ad un organo di autogoverno; il pm sarà assoggettato al potere esecutivo". "Questa riforma è totalmente inefficace. I veri problemi della giustizia sono la carenza delle risorse umane e materiali: mancano magistrati, cancellieri. In procura a Modena gli ultimi concorsi hanno garantito la possibilità di sostenere la presenza di più magistrati e in organico ne manca uno, un sostituto procuratore e tra poco sarà coperto il posto dell’aggiunto. Ma le piante organiche corrispondono a scelte fatte anni fa e le città sono cambiate, la quantità di notizie di reato è triplicata. La giustizia – conclude Sabatelli– è un servizio che viene reso ai cittadini e deve essere... giusta".