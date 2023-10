"No all’antisemitismo, giusto perseguire chi ha gioito per la strage"

Mentre non si placa il conflitto tra Israele e Hamas anche da noi, insieme alle tante rivendicazioni a sostegno della pace per quell’area medio-orientale, si assiste ad episodi che inneggiano al terrorismo ed alimentano l’antisemitismo come accaduto nei giorni scorsi a Mirandola, di cui si sono resi protagonisti quattro giovani, di cui due minorenni, identificati in breve tempo dalle forze dell’ordine e immediatamente denunciati. Sull’accaduto si è espresso anche il capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale Marian Lugli. "Anche se minori chi inneggia ad Hamas e alla morte dei ragazzi israeliani, - commenta l’esponente meloniano - va perseguito. Bene ha fatto il Ministro Valditara a fare partire ispezioni nelle scuole, chiedendo alla Procura di promuovere un’azione penale per odio razziale". "Non si può tollerare – prosegue Lugli – che il germe dell’antisemitismo cresca a Mirandola e inquini l’ambiente scolastico o giovanile. Vedere svastiche sui muri di una scuola a Mirandola e leggere sui social del Comune parole come attentato fa rabbrividire. Chi le ha fatte e scritte ha una mentalità pericolosa e nazista e deve essere condannato senza indugio. Chi ha gioito per azioni che hanno portato a sgozzare bambini e ragazzi, donne e uomini innocenti, solo perché ebrei, deve essere perseguito". Alberto Greco