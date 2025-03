No alle nozze combinate: "Giovane maltrattata, condannate la famiglia"

Era stata sottoposta a sevizie di ogni genere da parte di tutta la famiglia. La sua colpa? Essersi innamorata di un connazionale. Infatti lei, la vittima di soprusi e angherie, 19enne all’epoca dei fatti, due anni fa era già promessa sposa nel suo paese d’origine e i familiari non accettavano quel rifiuto al matrimonio combinato. La sua grande paura era quella di essere uccisa, proprio come Saman. Invece la rete ha funzionato e ieri per i suoi aguzzini – la sua stessa famiglia, purtroppo – il pm ha chiesto due anni di carcere ciascuno. Parliamo del noto procedimento che vede alla sbarra i genitori, la nonna e la zia della studentessa indiana 19enne, residente nel nostro appennino, accusati di maltrattamenti nei confronti della ragazza. A porgerle la mano nell’immediatezza, salvandola, era stata la responsabile del centro di formazione professionale del bolognese che per prima si era resa conto della situazione di pericolo in cui si trovava la studentessa, ospitandola. Dopo qualche giorno di assenza da scuola, infatti, la studentessa aveva spiegato ad una tutor di essere stata percossa dai familiari e privata del proprio telefonino poiché si era innamorata di un connazionale. A detta loro, invece, era già promessa sposa nel paese d’origine. La ragazza aveva spiegato di esser vittima di una serie di violenze, che andavano dalle botte all’isolamento in casa e di aver bevuto un latte ’cattivo’, ma anche di essere stata presa a calci nella pancia dal padre.

In una occasione la 19enne aveva trovato tutta la famiglia riunita a casa della zia e aveva sentito il padre pronunciare la frase "dobbiamo uccidere anche il suo ragazzo". La vittima era stata messa in contatto con l’attuale legale che la rappresenta, l’avvocato Barbara Iannuccelli e aveva sporto denuncia. La 19enne oggi vive nel reggiano con quello che è divenuto suo marito. La sentenza è prevista per il prossimo cinque giugno.