No all’espansione su suolo vergine? "Il vincolo è merito di noi Verdi"

di Gianpaolo Annese

’La maggioranza sul Piano urbanistico rimane unita? Merito di noi Verdi’. Non lo dicono proprio così, ma in sintesi è la sostanza politica che emergerà nel pomeriggio di oggi in Consiglio comunale quando sarà discusso il Piano urbanistico per la Modena dei prossimi decenni. Il piano urbanistico era una delle ‘mine’ in grado di far saltare la maggioranza di centrosinistra e compromettere l’alleanza larga alle prossime elezioni amministrative. A quanto pare tuttavia il documento che sarà presentato oggi pomeriggio in Consiglio comunale troverà il via libera di tutte le componenti (Verdi e Sinistra per Modena in particolare), in linea di massima soddisfatte da un testo limato e condiviso fino alla virgola. In particolare la formuletta magica che ha messo tutti d’accordo è stato ’lo stop all’espansione su suolo vergine’, al netto naturalmente degli interventi già programmati e circa 11 ettari di piano per oltre 800 alloggi pregressi. Un vincolo che i Verdi hanno posto come condizione per il via libera al Piano urbanistico e che il il Partito democratico ha accettato, per convinzione (perché no), ma soprattutto per una considerazione politica in vista delle amministrative.

A confermare sostanzialmente questa ricostruzione è la stessa consigliera comunale Paola Aime di Europa Verde - Verdi: "Il Pug arriva in Consiglio accompagnato da 2 regolamenti e da un Documento di indirizzo richiesto con una mozione di Europa Verde e sottoscritta da tutta la maggioranza lo scorso dicembre nella fase di adozione del Piano. La decisione di inserire nel Documento di indirizzo per la prima attuazione del Pug come prioritaria la prescrizione per le proposte di intervento dei privati di non essere ’nuovi interventi in espansione rispetto al Territorio urbanizzato’ è una scelta strategica fortemente sostenuta da Europa Verde, che supera la discussione sul limite del 3% per affermare il principio che non si interverrà con opera in espansione su suolo vergine". Una scelta restrittiva che per Europa Verde "sarà anche il punto di partenza per gli accordi programmatici della prossima legislatura" dopo che negli ultimi mesi c’erano state fibrillazioni sull’impatto degli insediamenti urbanistici.

Segnali di distensione, seppure con qualche distinguo, anche dal gruppo consiliare Sinistra per Modena che attraverso la capogruppo Camilla Scarpa ricorda come "in fase di adozione abbiamo portato avanti alcune richieste per orientare il piano in una direzione di maggiore partecipazione della cittadinanza rispetto alle scelte e di maggiore tutela ambientale. Molte richieste sono state accolte nelle delibere che verranno votate contestualmente al Pug segnando un importante passo in avanti anche rispetto al tema del consumo di suolo". Permangono "a nostro avviso quelle criticità che derivano dalla Legge Urbanistica Regionale (il limite del 3 per cento di consumo di suolo considerato troppo elevato ndr) e che già ai tempi di approvazione della legge la sinistra, anche in sede di Assemblea regionale, aveva sottolineato, in particolare relativamente al consumo di suolo e agli accordi operativi".

Sono quattro le delibere sulle quali si esprimerà il Consiglio comunale oggi a partire dalle 14: oltre al documento del Piano urbanistico, c’è il Regolamento edilizio (Re), il Regolamento del Verde e il Documento di indirizzo e conseguente Avviso pubblico, che avvia il percorso per la prima applicazione del Pug. In particolare, il Re rende pienamente efficace l’attuazione del Pug, mentre con il Regolamento del Verde si vanno a disciplinare nello specifico, invece, gli abbattimenti e la progettazione delle aree di pertinenza degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistiche.