"No all’invasione di Gaza": sabato un corteo da largo Sant’Agostino

Anche a Modena ci si organizza per protestare contro, come si legge nel volantino dell’iniziativa, "l’invasione di Gaza". Sabato 4 novembre alle 15 in largo Sant’Agostino partirà un corteo, al grido di "Palestina libera", che ha già coinvolto numerosi partiti e associazioni cittadini (nel dettaglio SinistraClasseRivoluzione Modena, Alkemia, Comitato per non dimenticare-odv, comunità islamica di Modena e provincia, Potere al Popolo, Cobas scuola Modena, Partito della rifondazione comunista).

"Da alcune settimane – scrivono gli organizzatori – nelle piazze di tutto il mondo milioni di giovani e lavoratori si stanno giustamente mobilitando contro i bombardamenti dell’esercito israeliano su Gaza ed in solidarietà col popolo palestinese. È necessario fare vivere anche a Modena una mobilitazione per la fine dei bombardamenti, contro l’invasione di Gaza ed anche contro l’occupazione israeliana sui territori palestinesi. La responsabilità per la situazione attuale ricade sulle spalle dell’imperialismo israeliano (e statunitense) ed il nostro sostegno va interamente al popolo palestinese, oppresso ed in lotta da molti decenni per la sua liberazione. Da un lato, infatti – continuano – c’è uno stato potente, con un forte esercito e le tecnologie più avanzate. E dietro a questo stato c’è la potenza imperialista più forte, gli Stati Uniti. Dall’altro, c’è un popolo oppresso, in una posizione molto più debole, che da decenni viene umiliato e a cui viene negato il diritto fondamentale ad una propria nazione". I promotori dell’iniziativa sono Francesco Giliani-Rsu Flc Selmi, Rsu Fiom Motovario, Rsa Fiom Ferrari, Rsa Fiom Maserati, Rsa Fiom Cnh, Rsu Fiom Bosch Nonantola, Rsu Fiom Annovi Reverberi, Rsu Fiom OMR, Rsu Fiom Pfb, Mohamed Rizki - Rsu Fiom Lamieral, Francesca Corcione, Roberto Mariuzzo, Vincenzo Bottigliero - Rsu Fiom Wam, Antra Abdenbi, Luca Lanzi - Rsu Fiom Manitou, Carletto Vezzali - Rsu Flai Globalcarni, Ermanno Panciroli - Rsa FP Gulliver, Raffaele Signoriello - Rsu Fiom Otis, Collettivo Studenti Autorganizzati Modena.