’No Bretella’, pedalata prima delle ruspe

"Presto un’opera come la bretella Campogalliano-Sassuolo", nel cuore del distretto ceramico, "potrebbe cambiare definitivamente l’aspetto del percorso natura del fiume Secchia. Finché c’è, pedaleremo insieme verso l’oasi del Colombarone: un luogo di pace e natura, prima che arrivino le ruspe". Annuncia così il comitato No Bretella-Sì Mobilità Sostenibile, nel modenese, dando appuntamento per sabato pomeriggio (7 giugno) a ’Finché c’è’, annunciandola come pedalata green. I partecipanti partiranno da Sassuolo e da Modena, pedaleranno lungo il percorso natura e si ritroveranno all’oasi del Colombarone. Il ritrovo per chi parteciperà da Sassuolo, informa una nota, sarà in Piazza Garibaldi alle 15.45 ed è prevista una sosta a Magreta alle ore 16.30 (ciclabile del Secchia); per chi vorrà pedalare da Modena il ritrovo è fissato alle 15.30 in Piazza Grande e si prevede una sosta a Marzaglia alle ore 16.45 (fattoria Centofiori). "Ci si potrà quindi aggregare ai due gruppi- continuano gli organizzatori- sia a Magreta sia a Marzaglia. Alle 17.30 tutti i partecipanti si incontreranno all’Oasi del Colombarone, ove sarà disponibile una merenda e si terrà un intervento del Comitato. Chi volesse partecipare solamente a quest’ultima fase dell’iniziativa potrà raggiungere direttamente l’Oasi del Colombarone alle 17.30".