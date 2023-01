’No guerra’: si brucia un carro armato

Era stato annunciato che a mezzanotte del Capodanno in piazza Repubblica a Montese sarebbe stato bruciato il vecchio come avveniva tanti anni fa. Sorpresa: al posto del grande pupazzo è stato posto nel rogo un carro armato in legno, lungo un paio di metri, con un mazzo di fiori nella bocca di fuoco e ai lati le scritte "Mamma cos’era la guerra?" e "Mettete dei fiori nei vostri cannoni" dalla canzone del 1967 de I Giganti. Un gesto simbolico per dire basta alla guerra in Ucraina e alle guerre in generale. Quando i giovani della Pro Loco, associazione che ha organizzato l’evento montesino del 31 dicembre, lo hanno spinto nel fuoco che ardeva dal mattino, le fiamme sono diventate altissime e in una decina di minuti lo hanno ridotto in cenere, mentre la maratona musicale di Radio Stella, in collegamento da qui, ha continuato a richiamare pubblico e a far divertire fino a notte fonda. È stata una festa questa di Montese molto partecipata con intrattenimenti per tutti i gusti e specialità gastronomiche tipiche del luogo e ottimo vin brulé offerto dagli Alpini. w. b.