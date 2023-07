No al matrimonio combinato: a processo a Modena genitori, zia e nonna

Modena, 18 luglio 2023 – L’avevano minacciata di morte e stavano pianificando – secondo quando denunciato – di uccidere anche il suo fidanzato. La sua ‘colpa’? Aveva seguito il suo cuore e si era innamorata di un connazionale ma la famiglia l’aveva già promessa in sposa ad uno sconosciuto nel paese d’origine, in India.

Ora il gip del tribunale di Modena Andrea Scarpa ha accolto la richiesta della Procura e disposto il giudizio immediato per i quattro familiari della vittima, una studentessa 19enne indiana residente in provincia di Modena che, grazie ad una rete di aiuti, aveva trovato il coraggio di denunciare le vessazioni che stava subendo, presentandosi in un commissariato del bolognese.

Per i quattro imputati, ovvero i genitori della studentessa, ma anche la zia e la nonna l’udienza è stata fissata per il prossimo 26 settembre davanti al tribunale modenese. Tutti sono accusati di maltrattamenti in concorso.

A tendere la mano alla studentessa, in un primo momento, oltre all’avvocato del foro di Bologna Barbara Iannuccelli era stata la preside dell’istituto frequentato dalla giovane, che per proteggerla l’aveva ospitata nella propria abitazione. Dopo di che la questura di Bologna l’aveva posta in sicurezza e nei confronti della famiglia era scattato il divieto di avvicinamento alla vittima ma anche del fidanzato, che oggi è divenuto il marito della 19enne.

Secondo i ‘piani’ degli imputati la studentessa sarebbe dovuta partire per l’India subito dopo aver conseguito il titolo di studio. Quando la ragazza aveva però confidato al padre di essersi innamorata di un connazionale, erano scattate le sevizie. A turno i parenti avevano iniziato a picchiarla e a seguirla. La giovane, che presentava evidenti ecchimosi, era stata segregata in camera, costretto al digiuno e a bere latte ‘cattivo’, che l’aveva fatta addormentare e svegliare con il male alla testa. La ragazza, agli inquirenti, aveva sottolineato di aver in una occasione trovato tutta la famiglia riunita a casa della zia. Da un’altra stanza la 19enne aveva spiegato di aver sentito il padre pronunciare la frase "dobbiamo uccidere anche il suo ragazzo. Pagherò qualcuno per farlo".

La storia della 19enne – per le tante drammatiche affinità - aveva subito riportato alla mente il caso Saman. "C’è stata una buona risposta dello Stato – afferma il legale della ragazza, l’avvocato Barbara Iannuccelli – il giudizio immediato presuppone l’evidenza della prova e andiamo avanti fino a che non avremo giustizia, sperando che queste cose non accadano più. Siamo fiduciosi che la giustizia funzioni e orgogliosi che questo caso, identico a quello di Saman, abbiamo avuto un epilogo diverso. La mia assistita è in sicurezza, sta bene e non vede l’ora che lo Stato Italiano in cui crede faccia giustizia".

I parenti della studentessa hanno negato ogni accusa ma vi sarebbero numerose testimonianze che, invece, confermerebbero quanto denunciato dalla coraggiosa studentessa.