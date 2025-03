’No Other Land’ mostra la distruzione di Masafer Yatta

Torna alla Sala Truffaut a Modena ‘No Other Land’ (Palestina/Norvegia 2024), il documentario del collettivo israelo-palestine, vincitore del premio Oscar: l’appuntamento è per stasera e per venerdì, alle 21.15, in versione originale con sottotitoli italiani.

Il film mostra la distruzione di Masafer Yatta nella Cisgiordania occupata da parte delle autorità israeliane e l’improbabile amicizia che si sviluppa tra l’attivista palestinese Basel e il giornalista israeliano Yuval. Domani sera, alle 21.15 in versione originale con sottotitoli italiani, sarà proiettato il capolavoro restaurato di Josef von Sternberg (Germania 1930), ‘L’angelo azzurro’, il primo film sonoro tedesco, che consacra Marlene Dietrich tra le più grandi dive di tutti i tempi, mentre giovedì, sempre alle 21.15, in prima visione esclusiva il documentario d’esordio alla regia dell’attrice Camilla Filippi, presentato con grande successo ad Alice nella città del Festival del Cinema di Roma: ‘Come quando eravamo piccoli’ (Italia 2024), film autobiografico dedicato alla sua famiglia.