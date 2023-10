No-vax convinto. Ora sfida Galliani Daniele Giovanardi, primario in pensione del Pronto soccorso di Modena, si presenta alle elezioni suppletive per il Parlamento a Monza con Democrazia sovrana e popolare. Si è distinto per la sua posizione contro la pandemia, l'Ucraina e il cambiamento climatico. È stato sospeso dall'ordine dei medici per essersi rifiutato di vaccinarsi.