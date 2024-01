No Vax imbrattano il centro di Salute mentale: "Inaccettabile"

Ferma condanna, da parte dell’azienda Ausl, per l’ennesimo atto vandalico con messaggi no vax, nella notte tra martedì e mercoledì, questa volta ai danni del Centro di Salute Mentale Polo Est in via Paul Harris a Modena. "Si tratta di un gesto e di parole inaccettabili che, oltre a costituire un danno a strutture che sono utilizzate dall’intera comunità, denigrano il lavoro dei professionisti e minano il diritto alla salute dei cittadini" fa sapere l’Ausl. "L’impegno in prima linea dei sanitari non verrà vanificato da atti vandalici e intimidatori di questo genere – dichiara a nome di tutta l’Azienda Anna Maria Petrini, direttrice generale – e il lavoro di assistenza ai cittadini e di promozione delle vaccinazioni continuerà con ancora più forza". L’Ausl ha subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine per individuare al più presto i colpevoli. Anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli auspica che i responsabili "siano presto individuati e perseguiti: si tratta di atti che, oltre ad arrecare danni materiali, offendono proprio chi si impegna a servizio della comunità".