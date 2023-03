Modena, i ‘No vax’ imbrattano il polo Leonardo. “Grave atto criminale”

La polizia al polo Leonardo

Modena, 9 marzo 2023 – A pochi giorni dalle perquisizioni della Digos di Bologna che hanno individuato la presunta base logistica

del gruppo, di cui sette membri risultano indagati, riprendono i raid vandalici dei ‘Guerrieri Vivi’, esponenti del movimento no vax. Dopo la sede della Uil a Parma questa mattina le ormai note scritte di vernice rossa sono comparse sui muri degli edifici del polo

scolastico ‘Selmi-Corni’ in viale Leonardo da Vinci a Modena. Sono in corso indagini da parte della polizia.

Un gesto subito condannato dal presidente della Provincia Fabio Braglia: "Non tolleriamo alcuna forma di violenza e vandalismo verso la comunità e quanto accaduto al Polo Leonardo è per noi di estrema gravità”, dice. “Auspichiamo che le forze dell'ordine trovino quanto prima i responsabili dell'atto criminale di questa notte e che paghino i danni arrecati, non solo all'istituto, ma all'intera comunità modenese”, continua Braglia.

Che invoca quindi la linea dura: “Questi gesti debbono essere condannati e i delinquenti vanno individuati con rapidità. La Provincia provvederà a ripristinare i danni in tempi rapidi, perché gli studenti e gli insegnanti meritano scuole decorose e pulite, ma questo non sottrae dalle proprie responsabilità gli autori di un gesto che non appartiene e non rappresenta la comunità modenese”. Intanto i tecnici della Provincia stanno già effettuando in queste ore i sopralluoghi all'istituto per stimare l'importo del danno e i costi di ripristino delle superfici esterne dell'edificio.



"Sdegno e ferma condanna per un gesto inqualificabile e per la mano che ha osato deturpare con scritte deliranti parte del patrimonio più caro alla comunità: le scuole dove i nostri giovani si formano al rispetto e agli ideali democratici per diventare i cittadini di domani». Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha definito intollerabili le scritte farneticanti e senza senso, di matrice no vax, che questa mattina sono apparse sulle facciate degli edifici del Polo Leonardo, che accoglie diversi Istituti superiori cittadini.

Muzzarelli ha parlato di «un atto vandalico che offende la cittadinanza e denota disprezzo per l’intera comunità; un gesto che non si può in alcun modo sottovalutare e che come tale va perseguito, come già avvenuto in passato”. E si è detto fiducioso che le Forze dell’ordine, che questa mattina erano numerose sul posto, “risaliranno ai responsabili per inchiodarli alle loro responsabilità”.