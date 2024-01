Noa, la cantante israeliana, porta il messaggio di pace a Modena

di Giorgia De Cupertinis

"Questa catastrofe deve avere fine". La sua voce è candida, melodica. Ma le sue parole, squillanti e decise, rimbombano forti quasi come fossero tuoni: "L’unica strada da perseguire è quella della pace, per Israele e per la Palestina". Conosciuta dal mondo intero come Noa – pseudonimo di Achinoam Nini – la cantante israeliana, di origine yemenita, è divenuta da anni vera e propria "messaggera di pace" con la sua musica.

Un messaggio che ha portato con sé anche nel cuore di Modena, dove ieri sera – accolta dal vescovo Castellucci, da monsignor Gazzetti e dal sindaco Muzzarelli – si è esibita in un Duomo gremito per il concerto di San Geminiano. A lungo, prima di esibirsi, Noa ha fatto appello alla pace, tra gli applausi.

Un messaggio, il suo, che intende arrivare dritto all’animo di chiunque si faccia cullare dalle sue melodie.

Noa, com’è la situazione nel suo Paese?

"Terribile. La peggiore che io ricordi. In Israele stiamo vivendo un periodo tragico. Come tutti sanno, il 7 ottobre abbiamo subito un attacco terroristico da parte di Hamas in cui sono stati compiuti omicidi, torture, gesti orribili. Hanno ucciso indiscriminatamente senza fare distinzioni di etnia, religione, età, sesso. Insomma, una catastrofe: ben 140 ostaggi, 136 dei quali sono ancora trattenuti da Hamas. Potete immaginare il dramma delle famiglie, delle giovani ragazze, delle loro madri. E ora la devastazione a Gaza, terribile...".

Una vera tragedia.

"Sì. E ritengo colpevoli le leadership di israeliani e palestinesi, che hanno fallito ancora e ancora, senza avere mai il coraggio di portare la pace. Questo è il risultato: le persone innocenti stanno pagando con la loro vita, mentre l’unico obiettivo da perseguire deve essere invece quello della pace".

Cosa significato ha, per lei, esibirsi qui a Modena?

"Purtroppo non posso dire di ’essere qui per un concerto’ come se fosse una cosa normale, in un momento normale. E mi sento, per questo motivo, in dovere di parlarne anche qui. A Modena ad esempio, c’è un giovane che vive e studia medicina qui e suo zio è in ostaggio a Gaza. È importante nominarlo e ricordare, allo stesso tempo, che come lui abbiamo ancora tantissime persone innocenti in ostaggio. Con le mie parole voglio ribadire il messaggio che la pace è la sola possibilità per salvare queste vite".

Cosa prova a esibirsi in un luogo religioso?

"I leader religiosi devono essere coraggiosi, tutti. Amo Papa Francesco, ha fatto delle belle dichiarazioni, ma ne servono altre. Lo ribadisco: Dio non è un dio di morte, ma di amore. Sotto un certo punto di vista, la mia musica è per me proprio come una preghiera. Amo cantare in una chiesa e nei luoghi sacri perché per me la musica è, appunto, sacra. Non solo".

Cos’altro?

"Sfortunatamente, proprio a causa di questa situazione, abbiamo dovuto cancellare alcuni concerti in giro per l’Europa. Questo per me è stato devastante, perché essere circondati dalla paura non va bene. Dobbiamo, al contrario, essere coraggiosi per diffondere messaggi di pace. Anche per questo ho un rispetto speciale per Modena, perché mi ha ospitato qui sfidando questa situazione. E vorrei aggiungere che il Duomo è assolutamente fantastico. Ringrazio Modena per avermi accolta con così tanto amore".