Nodo casa, incontro con Muzzarelli, Ferrari e l’assessore Guerzoni

Stasera alle 18, all’Auditorium Confcommercio di via Piave 125 a Modena, Gian Carlo Muzzarelli e Ludovica Carla Ferrari, candidati per il Partito Democratico alle elezioni regionali che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre, hanno organizzato un workshop dedicato alle politiche abitative. Sarà presente insieme a loro, e interverrà, l’assessore all’Edilizia del Comune di Modena, Giulio Guerzoni.

L’iniziativa, intitolata ’Più case, più comunità. Rigenerare luoghi e politiche per assicurare la casa a tutti’ vuole essere un’occasione di ascolto e condivisione delle proposte provenienti dal territorio per impostare politiche abitative efficaci e inclusive.

Sono invitati a intervenire i rappresentanti delle associazioni, degli ordini professionali, delle imprese e dei proprietari e inquilini.

Il problema casa è infatti uno dei più gravi in città e non solo. La difficoltà a trovare case in affitto o da comprare a prezzi ragionevoli sta provocando una vera e propria fuga da Modena.

r.m.