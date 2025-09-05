Nodo sicurezza . La Lega: "Serve un giro di vite"

Non si placano le polemiche sul tema sicurezza a Carpi. Tra gli spazi critici della città, oggetto di polemiche e fonte di preoccupazione, c’è, ad esempio, anche il parcheggio ‘Meccano’ di piazzale Maestri del lavoro, all’incrocio con viale delle Rimembranze. Varie le lamentele che provengono dai cittadini: "Non si può neanche parcheggiare la propria auto in tranquillità". Prendendo spunto da questo, interviene Giulio Bonzanini, consigliere comunale della Lega: "Nonostante la cronaca di questi ultimi giorni abbia evidenziato anche a quelli con il paraocchi una situazione oramai ingestibile e inaccettabile, sindaco e giunta dimostrano di aver perso il contatto con la realtà, perseverando in minimizzazioni e negazione al limite del ridicolo. Non ci si può aspettare che possa provare a risolvere un problema chi, non riconoscendone l’esistenza, ha contribuito a crearlo e ne favorisce indirettamente la proliferazione, al massimo, incolpando qualche organo politico superiore (ma solo se di centro destra) in un atto estremo e sfacciato di deresponsabilizzazione e inadempimento del ruolo e delle deleghe in possesso".

"Prima di chiedere un aiuto (legittimo) allo Stato, il Comune (o l’Unione che gestisce la Polizia Locale) dovrebbe fare la sua parte, dimostrando una presenza e un impegno che sono imprescindibili e, pur non risolvendo alla radice il problema sicurezza, possono incidere in maniera consistente sulla vivibilità e il decoro di Carpi e del nostro territorio". Bonzanini poi elenca una serie di scelte e le iniziative concrete che "un sindaco può mettere in campo": "L’ascolto e il confronto con realtà (si veda Ferrara) che hanno realizzato progetti virtuosi di controllo del territorio e di riqualificazione; potenziare il numero di agenti della Polizia Locale, fornendo loro migliori dotazioni e addestramento ma soprattutto riorganizzando il Corpo affinché possa essere maggiormente presente e operativo sul territorio, demandando la maggior parte della burocrazia agli uffici comunali; intervenire in maniera massiccia, nei limiti di legge, sui contributi e le sovvenzioni erogati a soggetti che non ne hanno alcun diritto e che appesantiscono la spesa sociale e del welfare, revocando eventuali aiuti destinati alle famiglie di chi delinque".

"Saranno piccole cose ma è da queste azioni che si può invertire una tendenza pericolosa. Servono però umiltà, decisione e serietà, dimostrando una reale volontà politica e smarcandosi dal guinzaglio del Pd locale che sta irrimediabilmente il tessuto sociale e la convivenza di una Carpi che merita di meglio".

Maria Silvia Cabri