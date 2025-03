Nóesis Ensemble Sono ’Echi d’amore’

La domenica ci invita alla musica e alla bellezza. Ecco allora un carnet di appuntamenti per questo pomeriggio. Sono ’Echi d’amore’ quelli che ci offrirà il quarto appuntamento dei ’Concerti d’Oggi’ proposti dagli Amici della musica, oggi alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido in via Emilia Est 1420/2 (ingresso 10 euro, con varie riduzioni).

Protagonista sarà il sestetto d’archi Nóesis Ensemble (con Laura Maniscalco e Pietro David Caramia, violini, Alessandro Savio e Costanza Negroni, viole, Fabio Lambroni e Vittorio Piombo, violoncelli), in un programma incentrato su due capisaldi del repertorio composto per questo organico nell’ultimo decennio dell’800: ’Souvenir de Florence’ di Cajkovskij e lo straordinario poema sinfonico ’Verklärte Nacht’ (Notte trasfigurata) che Schönberg scrisse a 24 anni ispirandosi a una poesia del simbolista Richard Dehmel. In queste due opere la rimembranza, la lontananza, l’evoluzione accarezzano appunto il tema amoroso.

Sempre oggi alle 17, alla chiesa del Voto in via Emilia centro, con ingresso libero, prenderà il via il ’FestivalBach’, la rassegna (organizzata da Modena Musica Sacra) che, per sei domeniche consecutive, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della musica del grande compositore. Ad aprire il festival sarà proprio il direttore artistico dell’associazione, il maestro Daniele Bononcini che si esibirà al pianoforte insieme alla flautista Francesca Apeddu. Verranno eseguite quattro sonate per flauto e basso continuo di Johann Sebastian Bach, BWV 1030, 1034, 1035 e 1020. La rassegna culminerà nella Domenica delle Palme con la maestosa ’Passione secondo Giovanni’.

La terza tappa del nostro percorso ci porta poi al teatro Comunale di Carpi, dove alle 17 ascolteremo The Bass Gang, il quartetto di contrabbasso più conosciuto al mondo e sicuramente il più longevo. Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Andrea Pighi e Antonio Sciancalepore, professionisti della musica classica, si mettono in gioco nell’affrontare diversi generi musicali che da Vivaldi e Mozart ci conducono fino alle colonne sonore firmate da Ennio Morricone ed Henry Mancini. Nel loro concerto, i quattro eclettici musicisti sanno anche infondere un pizzico di follia, regalandoci varie sorprese.