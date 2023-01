"Noi, amiche di Rossella, saremo in aula contro la violenza"

Martedì, nel tribunale di Ferrara, si terrà l’udienza per l’omicidio di Rossella Placati, operaia della Haemotronic uccisa il 22 febbraio di quasi due anni fa, nella sua casa di borgo San Giovanni a Bondeno. Parlerà la difesa di Doriano Saveri, l’ex compagno, l’unico imputato. Angela Cipriani, insieme alle amiche di Rossella e alle donne dell’Udi, hanno deciso di partecipare. Saranno nella parte dedicata al pubblico, la riempiranno interamente "perché chi difende – dice – abbia la consapevolezza che noi donne ci sosteniamo a vicenda e vogliamo la verità".

Come è nata questa iniziativa?

"In maniera spontanea, in occasione della giornata contro la violenza verso le donne. Dobbiamo dare gli strumenti alle donne in pericolo per fuggire dalla violenza. Perché non succeda a nessun’altra. Dobbiamo farlo per Rossella. Ci siamo date questo appuntamento in tribunale".

Perché volete esserci?

"Vogliamo ascoltare i motivi della difesa, perché vogliamo sapere la verità di tutti e perché alla fine emerga la giustizia. Porteremo rispetto alla Corte, vogliamo far sentire la nostra presenza. Noi come donne e amiche abbiamo diritto alla verità e Rossella alla giustizia".

Lei era una delle migliori amiche di Rossella, è stata anche testimone al processo...

"Ho partecipato solo all’udienza in cui ho parlato. Non sono andata alle udienze dove i periti hanno mostrato i reperti. Perché non potevo farcela di fronte a tanto scempio, alla violenza inaudita che l’ha uccisa. Andrò il dieci gennaio con le altre donne. Ci sarò quando sarà pronunciata la sentenza".

Da un’amicizia una missione per aiutare le donne ad uscire dalla violenza?

"Con Rossella abbiamo trascorso tanto tempo insieme, le vacanze, gli amici, il buddismo, le confidenze e le difficoltà. Uscivo con lei e adesso, con grande tristezza ma con forza, esco con la sua foto plastificata, per portare la sua storia, la sua voce, quello che ci vuole dire con la sua vita, in ogni angolo di città dove si parli di volenza contro le donne. Facciamo tutte queste cose perché siamo certe che Rossella lo avrebbe voluto. Dobbiamo sensibilizzare qualsiasi donna in pericolo, perché si fermi, si protegga. Non sapremo mai della nostra vittoria. Ma l’importante è che qualcuno, da questa storia di Rossella, colga un insegnamento e salvi la sua vita. Bisogna fare rumore anche con il silenzio".

Claudia Fortini