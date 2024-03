"Noi bravi e concentrati. Ma il campionato è ancora molto lungo"

Fra le chiavi del successo sul Ravenna c’è anche la grande prova difensiva di tutto il Carpi, esaltata dalla prestazione di Matteo Rossini che al fianco di Calanca ha azzerato i rifornimenti per Diallo e Sabbatani. "Il sogno di ogni giocatore – spiega il difensore – è giocare gare così importanti in una cornice di pubblico così eccezionale. Sono felice perché abbiamo regalato ai tifosi una bella prestazione. Loro avevano un potenziale offensivo notevole, serviva la massima concentrazione e siamo stati bravi perché abbiamo concesso poco. Ma il campionato è ancora lungo e bisogna continuare con questa mentalità. Questa squadra ha tanto cuore e orgoglio, nonostante un momento brutto ci abbiamo sempre creduto, ci siamo rialzati e alla fine ci troviamo lì ma non va abbassata l’attenzione". Per Andrea Mandelli la solita gara da gladiatore, con un salvataggio nella ripresa su Sabbatani e tante rifiniture preziose in regia. "E’ stata una battaglia - spiega il mediano – e prima di tutto devo dire grazie al grande pubblico perché era una cornice pazzesca, poi ai compagni squadra e a chi è andato in tribuna o in panchina, queste gare le vogliono giocare tutti e non è facile. La gara si è giocata su tanti duelli in mezzo al campo, abbiamo giocato palla ma siamo stati bravi anche a mettere l’elmetto quando c’era bisogno. Però anche essere in vetta non cambia nulla, anche quando eravamo dietro abbiamo sempre pensato solo in casa nostra, sappiamo da dove siamo partiti e che difficoltà abbiamo affrontato, ci godiamo questa bella giornata ma da oggi si riazzera tutto".

d.s.