"Noi civici slegati dai partiti sosteniamo Gargano"

Ci sarà anche la lista civica "Castelfranco Futura per Gargano sindaco" a sostenere l’attuale primo cittadino in vista delle prossime elezioni comunali. L’ufficialità è arrivata sabato scorso, quando i componenti della lista si sono presentati pubblicamente. Regista di questa iniziativa è Paolo Cristoni, già sindaco di Castelfranco dal 1973 al 1976 e poi deputato in Parlamento nelle file del Partito Socialista. La lista civica vede al suo interno diverse sensibilità politiche, dai socialisti, a Italia del Futuro, ad Azione, all’ex lista civica Castelfranco Cambia. "I componenti – spiega Cristoni – hanno deciso di presentarsi tutti insieme senza simboli di partito. La decisione di proporre questa lista è dettata da diversi motivi: in primo luogo favorire la partecipazione alla politica anche da chi non si riconosce nel Pd; in secondo luogo, secondo noi Gargano, che ha già maturato un’esperienza di cinque anni da assessore e cinque anni da sindaco, merita di essere riconfermato". Tra i promotori di questa lista ci sono Luca Cristoni e Giuseppe Guberti per l’area socialista, Matteo Scurani di Italia del Futuro, Niccolò Santi di Azione, oltre a una nutrita componente femminile con ben nove donne e una forte rappresentanza di giovani.

m.ped.