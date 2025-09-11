"Noi Dem siamo i primi a pretendere chiarezza"

"In merito alla vicenda Amo, come Partito Democratico siamo i primi a voler fare luce e a pretendere chiarezza rispetto a quanto avvenuto, poiché ci troviamo di fronte alla sottrazione di soldi pubblici - ha affermato il segretario cittadino e capogruppo PD in consiglio comunale Diego Lenzini, ribadendo che - ogni euro dovrà essere recuperato e tutti coloro che risulteranno coinvolti e per cui verranno accertate responsabilità dirette o indirette, dovranno risponderne secondo quanto previsto dalla legge, come tutti i cittadini, così come abbiamo chiesto e scritto nella nostra mozione, non votata dal centrodestra".

Anche Diego Lenzini, segretario cittadinio del Pd, non arretra e difende il modus operandi del partito. "Troviamo davvero strumentale l’atteggiamento e le accuse del centrodestra, il quale sta utilizzando tale vicenda per attaccare politicamente l’ex Amministratore Unico ed ex segretario provinciale del PD - prosegue Lenzini - dimenticando che proprio lui è stato il primo a denunciare e a mettere in luce l’ammanco di risorse e le cui responsabilità su eventuali mancati controlli, se mai dovessero essercene, dovranno essere accertate solo ed esclusivamente dalla magistratura sulla quale riponiamo la massima fiducia".

"Riteniamo inoltre sconcertanti alcune affermazioni di solidarietà nei confronti della dipendente coinvolta in questa vicenda che ieri abbiamo sentito dalle opposizioni - attacca Lenzini - quando se tutto fosse confermato sembrerebbe essere la stessa responsabile dell’ammanco di 500mila euro dalle casse di Amo".

"Allo stesso modo ci pare surreale che Fratelli d’Italia abbia tolto dalla propria mozione la richiesta al comune di costituirsi parte civile nei confronti di chi ha effettivamente rubato i soldi - aggiunge - ma attacchi unicamente l’ex amministratore unico il quale, a loro dire, doveva accorgersene. A differenza del centrodestra, che con tale atteggiamento va in contraddizione mettendo in luce un garantismo a targhe alterne - conclude Lenzini - noi attendiamo che venga fatta chiarezza, chiedendo il risarcimento ad Amo delle risorse economiche sottratte, oltre che venga fatta piena luce su una vicenda grave per la nostra comunità".

r.m.