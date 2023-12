’Noi moderati’ schiera Spaggiari

"Siamo parte della coalizione vittoriosa alle elezioni politiche del settembre 2022. Il nostro gruppo parlamentare sta dando un importante contributo all’azione di governo. Vogliamo ora essere protagonisti anche nell’impresa di cambiare, insieme ai partiti alleati, la storia di Modena, portando finalmente il Centrodestra ad amministrare la città". Così Francesco Coppi, nominato di recente Coordinatore Regionale di Noi Moderati (il partito di Maurizio Lupi e Giovanni Toti). "Con i nostri valori cristiani, liberali e riformisti, e la forza dei tanti amici che ci sostengono, possiamo davvero fare la differenza in una campagna elettorale che si preannuncia dura ed impegnativa – prosegue Coppi – Noi siamo pronti. A Modena abbiamo una squadra solida, ci presenteremo con una lista competitiva all’interno della coalizione di Centrodestra". Per quanto riguarda il futuro candidato sindaco, tema molto dibattuto negli ultimi giorni, chiosa: "Spetta naturalmente al tavolo regionale, e se necessario a quello nazionale, prendere la decisione ultima; come Noi Moderati, se ci venisse chiesto di fare una proposta, non avremmo difficoltà ad avanzare il nome del nostro coordinatore provinciale Manuela Spaggiari: giovane donna, madre, lavoratrice, con una significativa esperienza politica alle spalle".