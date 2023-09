"Noi, sequestrati e rapinati da finti tecnici del gas"

"Ci hanno portato via tutto, ma la cosa importante è essere ancora vivi, perché davvero abbiamo avuto molta paura che ci facessero del male". E’ sotto shock la signora Gabriella di Castelnuovo Rangone che ieri mattina, insieme al marito Carlo, è stata vittima di una truffa finalizzata alla rapina. Solo nel tardo pomeriggio è stata dimessa dall’ospedale dove era stata portata in ambulanza in quanto narcotizzata dai malviventi. Oltre 80mila euro il bottino in oro. "In 79 anni di vita non avevo mai vissuto un tale incubo", racconta Gabriella ancora incredula di quanto accaduto. Il tutto è iniziato alle 10: la signora era nella cantina della loro villetta a schiera, a ridosso del centro storico. "Stavo piegando i panni da stirare quando ho sentito suonare al campanello: sono andata al cancello per capire chi fosse. Sono molto scettica e attenta di natura: l’uomo mi ha detto di essere un tecnico di Hera venuto a effettuare dei controlli a seguito dello scoppio di un tubo nella via. Gli ho chiesto di vedere il tesserino: lo aveva al collo, con fotografia, nome e cognome, divisa e cappellino di Hera e anche scarpe antinfortunistiche. Siamo scesi in cantina perché voleva controllare con un apposito macchinino la presenza di gas: ha aperto il rubinetto dell’acqua e la macchinetta ha iniziato a suonare. ‘Non bevete l’acqua e poi questo è ambiente è saturo di gas, dobbiamo staccare ogni elettrodomestico perché rischia di saltare in aria la casa, adesso chiamo il mio collega perché proceda alla pulitura delle tubature’, mi ha detto. Quando ho iniziato a manifestare le mie perplessità e a minacciare di chiamare il 112, il tizio ha mi ha spruzzato addosso qualcosa. Ho avvertito bruciore agli occhi, nausea e giramenti di testa, così ho urlato a mio marito che era al primo piano di scendere, e ci siamo ritrovati in due in cantina con questo uomo che ci teneva d’occhio. Ci ha chiesto dove era la cassaforte, ‘rischia di andare in tilt’, ci ha detto, e noi eravamo lì sotto mentre sentivamo dalla cucina i rumori di una persona che ‘lavorava’, senza poterci muovere. Siamo stati lì almeno un’ora; io stavo male, non respiravo, non so come ho trovato la forza di aprire la maniglia e scappare in strada per gridare aiuto alla vicina officina; avevo capito tutto, ‘ci sono i ladri in casa’ ho urlato. Ma era già tardi". "I vicini sono subito accorsi ma dei due uomini, con accento campano o siciliano, non c’era più traccia. In compenso la cassaforte in cucina era stata tagliata in due con un fusibile, ancora si sente l’odore. Hanno rubato tutto l’oro che hanno trovato, tantissimi i ricordi di mia figlia e di famiglia. Non c’è rimasto nulla".

Maria Silvia Cabri