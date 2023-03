"Noi studenti alla scoperta della Resistenza"

La mattina del 10 novembre 2022 noi ragazzi della scuola media di Polinago ci siamo recati in visita nei territori di Fontanaluccia e Montefiorino, teatro della Resistenza partigiana nell’Appennino modenese.

Esperti del territorio ci hanno guidati, in particolare, alla scoperta dell’esperienza dell’ospedale partigiano, allestito da don Mario Prandi a Fontanaluccia, e del museo della Resistenza, sorto nell’ex Repubblica di Montefiorino.

Già dai primi anni Quaranta del ‘900 don Mario Prandi fu molto attivo nell’assistenza della sua comunità: infatti istituì inizialmente l’Ospizio di Santa Lucia, dedito alle cure dei più bisognosi; in seguito alla proclamazione della Zona Libera nel 1944, decise di affiancare a questa struttura un ospedale partigiano, che accolse tutti i feriti di guerra.

Visitare i locali, che hanno ospitato questo ospedale e che oggi sono divenuti una scuola elementare, ci ha permesso di sentirci più vicini agli avvenimenti del passato, facendoci riflettere sullo stato d’animo dell’intera comunità che, pur di ospitare e curare segretamente i partigiani, viveva in un costante clima di ansia e terrore.

Dopo una breve pausa pranzo, l’uscita è proseguita con la visita del museo della Resistenza di Montefiorino.

Questo territorio, infatti, è stato uno dei fulcri della lotta partigiana: riuscendo a sottrarsi, seppur per un breve periodo, al dominio nazi-fascista, costituì quella che è conosciuta come Zona Libera di Montefiorino, comprendente le località di Montefiorino, Frassinoro, Prignano, Polinago, Toano, Villa Minozzo e Ligonchio.

La visita all’interno del museo è stata sorprendente: abbiamo potuto vedere con i nostri occhi non solo gli indumenti appartenenti agli schieramenti contrapposti, ma anche le diverse attrezzature da campo come, ad esempio, le maschere antigas e strumenti vari usati dai soldati per comunicare. Inoltre il museo, grazie all’utilizzo della tecnologia, ci ha permesso, tramite dei monitor, di corredare la visione dei reperti con le informazioni riguardanti i principali avvenimenti che hanno sconvolto le nazioni durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questa esperienza ci ha consentito di sentire più vicini degli avvenimenti che, in genere, siamo abituati a leggere solo sui libri di storia e che, pertanto, ci appaiono distanti e poco interessanti.

Invece ora siamo più consapevoli di come realmente le comunità vivessero in quel periodo, aiutandosi nonostante la drammaticità del momento e ciò ci ha fatto capire l’importanza della solidarietà.

Classi 2B e 3B di Polinago Professoresse Serena Mancini e Ilaria Legnami