E’ diventata una petizione on-line di successo la protesta degli abitanti della zona del crinale modenese che non possono recarsi a trovare i parenti in Toscana. Martina Carrara di Pievepelago è passata dalle parole ai fatti. Dopo aver illustrato al Carlino situazioni assurde come la sua (abita a pochi chilometri dal confine toscano ma né lei né i figli dopo due mesi possono andare a trovare i parenti fuori regione pur a pochi chilometri di distanza), ora Martina afferma: "Avevo detto che avrei perseverato. Non è una questione di chi vuole andare da chi, ognuno deve poter decidere da solo se è il caso o no di andare dai propri congiunti; ma resta il fatto che tutti vorremmo avere gli stessi diritti. Ora chiedo di firmare la petizione per consentire a tante persone di rivedere i propri congiunti. Ricordo che qui ci sono persone divise da 13 chilometri dove i figli non vedono i padri per questa questione burocratica". La petizione ‘presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-spostamenti-oltre-confine-regionale-per-residenti-in-zone-di-confine’ in poche ore ha già raggiunto centinaia di firme sul sito www.change org. Lanciata da Andrea Colò di Pieve, il testo dice: ‘Viste le regolamentazioni sugli spostamenti interregionali disposti nell’ultimo dpcm siamo a chiedere l’attenzione agli spostamenti da regione a regione per i residenti in zone di confine. Riteniamo più pratico, nonché sensato, che per i residenti nei comuni posti a pochi chilometri dai confini regionali venga consentito il transito oltre confine visto il minor chilometraggio da percorre per svolgere le attività essenziali e consentirebbe a molte persone le visite ai congiunti decretate legittime dalle ultime disposizioni ministeriali. Teniamo a precisare, nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria in corso, che non chiediamo un "liberi tutti", ma solo di essere agevolati nei nostri spostamenti e ricongiungimenti ponendo comunque dei termini che limitino il transito interregionale alle province limitrofe. Chiediamo pertanto che la presente variazione venga applicata ai comuni che distano da 0 a 20 chilometri dal confine regionale. Sia possibile lo spostamento interregionale entro e non oltre i 100 chilometri da e per il comune di residenza’. La petizione ieri è stata inoltrata a Comuni, Regione e in particolare ai Governatori di Emilia Romagna e Toscana e inoltrata al Senato. "Nella recente ordinanza regionale – chiudono i promotori – Bonaccini prevede che tra province emiliane limitrofe siano possibili accordi: speriamo che lo possano fare anche Modena, Pistoia e Lucca".

g. p.