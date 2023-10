"Noleggiatori di sci esclusi dai ristori"

Proteste dei noleggiatori di sci perché esclusi dal bando "Bando del bianco", la misura di sostegno alle imprese dei comprensori sciistici che nella scorsa stagione, a causa della scarsità di neve, hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’anno precedente. "Questa esclusione appare ancor più ingiustificata – si legge nella nota della Cna di Modena – considerato che, invece, sono ammessi al beneficio i ristoranti, che risentono sicuramente meno, eccezion fatta di quelli localizzati sulle piste, della scarsità di neve e che quindi ben difficilmente potranno partecipare al bando".

Non è la prima volta che i noleggiatori di sci non vengono ammessi a questo tipo di ristori. Paola Quattrini, titolare nel noleggio la Ninfa, sul Cimone, che nella stagione 2023 ha visto azzerarsi i propri incassi, afferma che le risorse del bando, fonte Unioncamere, sono assegnate sulla scorta di norme nazionali, oltre alla disponibilità di risorse. "Insomma – dice – un balletto di responsabilità che non interviene sulle conseguenze di queste scelte. È insensata l’esclusione di imprese, la cui attività è connaturata a quella degli impianti di risalita, che sono i beneficiari principi di questi ristori. In compenso, però, al contributo possono accedere le terme. E tutto questo quando c’è la probabilità che non tutte le risorse vengano assegnate, visto che numerose imprese ammesse, è il caso dei ristoranti, non potranno rispettare i parametri previsti, ovvero la riduzione del 30 per cento dei ricavi rispetto all’anno precedente. E questo suonerebbe come una beffa per le imprese escluse, che potrebbero ammontare a una trentina.