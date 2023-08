Nomadi, carovane e degrado "Sgomberata l’area occupata"

Ogni anno ritornano e, a quanto pare, in più tappe. Ma, come ogni volta, scatta lo sgombero. Parliamo delle ’carovane’ di nomadi che, con camper, roulotte e auto stazionano per giorni nel parcheggio situato accanto al Palapanini, nei pressi del centro di raccolta Calamita. Per l’ennesima volta l’area è precipitata nel degrado, con cumuli di rifiuti abbandonati ma l’Amministrazione è immediatamente intervenuta, sgomberando l’area. Lo sgombero, infatti, è stato effettuato il giorno di Ferragosto, intorno alle 11 del mattino da parte degli agenti della polizia locale. All’ ‘operazione’ hanno preso parte sei pattuglie della polizia locale, una dei carabinieri ed una della polizia di Stato. Nell’area, infatti, erano parcheggiati da giorni una ventina di camper che ospitavano diverse famiglie di nomadi provenienti da Noto. Le famiglie hanno quindi abbandonato il parcheggio. Lo scorso giugno si era verificata la medesima situazione, con tanto di immediato sgombero e la zona – come questa volta - era stata invasa da cumuli di rifiuti abbandonati, che avevano creato anche un inevitabile rischio ambientale, visto il vicino canale di scolo. Dall’inizio dell’anno nell’area situata tra il centro commerciale i Portali e il palazzetto la polizia locale ha effettuato oltre un centinaio di interventi, con conseguenti controlli e sanzioni nei confronti degli abusivi. Le polemiche, ovviamente, non mancano. Un cittadino, infatti, ha sottolineato le condizioni evidenti di degrado registrate nei giorni dell’occupazione. "Le condizioni di degrado della zona sono evidenti, come dimostrano le quantità di rifiuti accumulati – scrive, documentato la situazione con tanto di foto. Riteniamo necessario che vengano consentite condizioni dignitose per coloro che si fermano in maniera prolungata a Modena".

Il cittadino, infatti, fa presente come durante il "soggiorno" dei nomadi nel perimetro citato si registrasse la presenza di abiti stesi ad asciugare, bambini che scorrazzano fra i rifiuti, tavoli da campeggio dislocati nel parcheggio clienti, spazzatura diffusa, carrelli della spesa usati impropriamente, corvi che pascolavano nell’immondizia. "Riteniamo necessario che vengano assicurate condizioni decorose di fruizione anche per gli utenti abituali della zona – tuona ancora l’uomo. È stupefacente che a poche centinaia di metri dalla Questura perduri questa situazione che compromette l’igiene e la sicurezza dei non residenti nonché dei cittadini che utilizzano per vari scopi questa area (Calamita, Centro commerciale I Portali, sport)".

Valentina Reggiani