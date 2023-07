I Nomadi a Mirandola (Modena): in migliaia al concerto

Mirandola (Modena), 16 luglio 2023 – Bagno di folla per i Nomadi nella serata di venerdì 14

luglio, a Mirandola: oltre cinquemila fans si sono riversati in Piazza Costituente – cuore della città dei Pico – per assistere al concerto della storica band emiliana.

"Il legame con Mirandola è vivo da decenni e non solo perché qui ci esibiamo spesso", confidano i membri del gruppo musicale, "ma anche per le tante iniziative benefiche organizzate, tra cui quella del 2012, a seguito del terremoto. In quell’occasione, venne ideato il grande Concerto per l’Emilia, che consentì la raccolta di somme importanti per gli ospedali di Mirandola e Carpi".

Entusiasta anche il commento del sindaco Alberto Greco, che ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento. "Ci tengo a rimarcare il forte legame fra il nostro territorio e la band", afferma il primo cittadino, "in special modo con lo storico fondatore Beppe Carletti. Con un gesto di infinita generosità, a pochi giorni di distanza dal sisma, i Nomadi donarono 550mila euro per le nostre strutture sanitarie: non ce ne siamo dimenticati".

Commozione poi per il ricordo di Elvino Castellazzi, ex presidente dell’associazione Francia Corta, recentemente scomparso. "Un affetto più personale, un rapporto di lunga amicizia e stima reciproca ci legava a Elvino Castellazzi, ideatore del concerto di questa sera e di tanti momenti trascorsi insieme", asseriscono i Nomadi. "Questa piazza gremita ci consegna l’occasione per un affettuoso ricordo collettivo dedicato alla memoria di Elvino Castellazzi: un cittadino laborioso e generoso, che ha incarnato al meglio le caratteristiche più pure della mirandolesità", ha confermato Alberto Greco.