"Nomadi, nelle aree rottami e sporcizia"

Fratelli d’Italia ha depositato in Consiglio comunale un’interpellanza avente a oggetto "la situazione di degrado presente nella zona piscine dovuta alla presenza di micro aree di comunità sinti che occupano la zona da quando è stato sgomberato il campo di Via Nuova Ponente". "La giunta targato Partito Democratico ha speso negli anni complessivamente centinaia di migliaia di euro per il campo nomadi prima, e poi per le micro aree dove stazionano i sinti ora - interviene Annalisa Arletti, Capogruppo Fd’I -. E’ inammissibile che non si riesca ancora a trovare una soluzione per sgomberare queste aree che generano degrado e sporcizia in un luogo dove ci sono scuole e impianti sportivi". "La situazione - prosegue la consigliera - è peggiorata negli ultimi tempi: nel piazzale sono presenti rottami e autovetture in evidente stato di abbandono, ed è evidente che l’occupazione si sia allargata oltre i limiti delineati dalle micro aree. A fianco di roulotte e camper sembrano esserci delle vere e proprie discariche a cielo aperto per rifiuti e abbandono di oggetti di medio-grandi dimensioni. Prendiamo atto poi che per il Pd esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B in quanto decide di mettere cassonetti di raccolta indifferenziata non recuperabile dove stazionano i sinti, mentre il resto della città è obbligato alla differenziata con la raccolta porta a porta integrale. Un bello schiaffo ai carpigiani perbene che rispettano le regole". "Nella nostra interpellanza chiediamo cose ben precise: vogliamo sapere se i soggetti che occupano le micro aree pagano regolarmente le utenze, se la Polizia ocale ha effettuato dei controlli e come si intenda arrivare ad una soluzione che non è più procrastinabile dopo tanti anni di noncuranza del problema".

m. s. c.